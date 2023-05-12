«Тоттенхэм» не видит конкурентов в борьбе за Нагельсманна

«Тоттенхэм» продолжает работать над поиском нового главного тренера. Лондонский клуб хочет, чтобы должность занял Юлиан Нагельсманн. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, «шпоры» не видят конкурентов в борьбе за 35-летнего специалиста. «Тоттенхэм» провёл в Нагельсманном переговоры, но соглашение ещё не достигнуто. Немецкий тренер хочет подождать, прежде чем принять окончательное решение о своём будущем.

Напомним, что «Тоттенхэм» в конце марта уволил Антонио Конте. Примерно в то же время Юлиан Нагельсманн потерял работу в «Баварии».

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.