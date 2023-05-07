Два игрока «Манчестер Сити» интересны клубу из Лондона

Летнее трансферное окно не за горами, и футбольные клубы уже сейчас строят планы по усилению составов. Как сообщает 90min, на радаре «Вест Хэма» находятся два футболиста «Манчестер Сити». Речь идёт о защитнике Кайле Уокере и полузащитнике Кэлвине Филлипсе.

Филлипсу в «Манчестер Сити» не хватает игрового времени, а Уокер в последнее время стал менее важной фигурой в команде.

Не нужно быть экспертом, чтобы предположить, что подписать Уокера и Филлипса «Вест Хэм» сможет только при условии сохранения прописки в Премьер-лиге. Едва ли лондонцы смогут заполучить этих игроков в случае вылета в Чемпионшип.