«Бавария» нашла усиление в «Челси»

Сенегальский вратарь Эдуар Менди, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, об этом сообщает портал Goal.com.

Как стало известно журналистам, в услугах африканского голкипера заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий топ-клуб готов сделать предложение по трансферу Менди грядущим летом.

Эдуар защищает цвета «Челси» с сентября 2020 года. Трудовое соглашение 31-летнего игрока с лондонцами рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Менди провел девять матчей, в которых пропустил 12 мячей.