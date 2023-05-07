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«Бавария» нашла усиление в «Челси»

07 Мая 2023 • 11:43 Комментировать

Сенегальский вратарь Эдуар Менди, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, об этом сообщает портал Goal.com.

Как стало известно журналистам, в услугах африканского голкипера заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий топ-клуб готов сделать предложение по трансферу Менди грядущим летом.

Эдуар защищает цвета «Челси» с сентября 2020 года. Трудовое соглашение 31-летнего игрока с лондонцами рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Менди провел девять матчей, в которых пропустил 12 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Эдуар Менди
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