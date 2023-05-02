«Барселона» может подписать хавбека «Ювентуса»

«Барселона» работает над вариантами усиления своего состава. Как сообщает Fichajes, каталонский клуб летом может попытаться подписать полузащитника. В сфере интересов «сине-гранатовых» находится Денис Закария. Швейцарец принадлежит «Ювентусу», но сейчас играет в аренде за «Челси». При этом лондонцы вряд ли будут пользоваться опцией выкупа футболиста.

26-летний Закария оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 за «Ювентус» и «Челси» швейцарец провёл 13 матчей, в которых забил один гол.

Добавим, что «Барселона» в настоящий момент уверенно лидирует в Ла Лиге.