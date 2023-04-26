Три клуба АПЛ претендуют на игрока «Ливерпуля»

29-летний полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к уходу из «Ливерпуля». Как сообщает Todofichajes, руководство мерсисайдского клуба приняло решение не предлагать игроку новое трудовое соглашение. Футболист покинет «красных» грядущим летом на правах свободного агента.

Алекс может остаться в АПЛ, поскольку находится в сфере интересов нескольких клубов. В услугах полузащитника заинтересованы «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Брайтон».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Окслейд-Чемберлен провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.