Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Соседи Ришарлисона устали от его вечеринок

12 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон поселился в элитном районе на севере Лондоне, арендовав себе элитное жилье стоимостью в четыре миллиона евро.

Однако вскоре соседи начали жалеть о том, что рядом поселился бразильский футболист, даже несмотря на то, что у него, автора самого красивого гола на чемпионате мира, можно попросить автограф.

Ришарлисон уже порядком достал соседей тем, что на его участке постоянно лают два его пса, а также традиционной бразильской страстью - музыкой, которая звучит на его участке порой до четырех часов утра.

В результате, как сообщает The Sun, соседи уже ропщут и обратились в полицию, а также в общество по защите животных, считая, что бразилец недосматривает за своими собаками. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
23:42 · Англия. Премьер-лига
Соседи Ришарлисона устали от его вечеринок
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может крупно потратиться на двух игроков «Брайтона» слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ – назван клуб
21:07 · Англия. Премьер-лига
Отказ «Ливерпуля» от Беллингема воодушевил «Манчестер Сити» слухи
20:48 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Фулхэма» Палинья стал ближе к переходу в «Ливерпуль» слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется подписать Маунта слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс и «Астон Вилла» продвинулись в переговорах о контракте
20:25 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Думаю, Холанн забьёт 1000 голов»
19:05 · Англия. Чемпионшип
В «Уотфорде» недовольны работой Уайлдера
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил ценник на Мелье
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сохраняет интерес к Антонио
18:14 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа заявил, что не думает о своём контракте с «Манчестер Юнайтед»
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А
15:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отметил влияние Марсьяля на игру «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем