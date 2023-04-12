Соседи Ришарлисона устали от его вечеринок

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон поселился в элитном районе на севере Лондоне, арендовав себе элитное жилье стоимостью в четыре миллиона евро.

Однако вскоре соседи начали жалеть о том, что рядом поселился бразильский футболист, даже несмотря на то, что у него, автора самого красивого гола на чемпионате мира, можно попросить автограф.

Ришарлисон уже порядком достал соседей тем, что на его участке постоянно лают два его пса, а также традиционной бразильской страстью - музыкой, которая звучит на его участке порой до четырех часов утра.

В результате, как сообщает The Sun, соседи уже ропщут и обратились в полицию, а также в общество по защите животных, считая, что бразилец недосматривает за своими собаками.