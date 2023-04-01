Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы

Сегодня, 1 апреля, состоится центральный матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Главные тренеры Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп определились со стартовыми составами команд на игру. Из-за травмы поединок пропустит лучший бомбардир «горожан» Эрлинг Холанн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Марез, Альварес.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Гакпо, Жота, Салах.

Матч пройдет на стадионе «Эттихад» в Манчестере и начнется в 14:30 по московскому времени.