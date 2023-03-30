«Челси» повесил ценник на Маунта

«Челси» придётся продавать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно, поскольку договориться с игроком о продлении контракта не получилось. Как сообщает The Athletic, лондонский клуб хочет выручить за своего воспитанника 70 миллионов фунтов (почти 80 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что видеть Мэйсона Маунта в своей команде хочет Томас Тухель, который недавно возглавил «Баварию». Немецкий специалист знает Маунта по совместной работе в «Челси». Также пресса активно связывает 24-летнего полузащитника с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Мэйсон Маунт забил три гола и отдал шесть голевых передач в 32 матчах.