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«Челси» повесил ценник на Маунта

30 Марта 2023 • 15:53 Комментировать

«Челси» придётся продавать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно, поскольку договориться с игроком о продлении контракта не получилось. Как сообщает The Athletic, лондонский клуб хочет выручить за своего воспитанника 70 миллионов фунтов (почти 80 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что видеть Мэйсона Маунта в своей команде хочет Томас Тухель, который недавно возглавил «Баварию». Немецкий специалист знает Маунта по совместной работе в «Челси». Также пресса активно связывает 24-летнего полузащитника с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Мэйсон Маунт забил три гола и отдал шесть голевых передач в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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