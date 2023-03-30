«Ньюкасл» хочет перехватить игрока у «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Полузащитник Кефрен Тюрам, выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», имеет вариант трудоустройства в клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

По данным источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Главный скаут «чёрно-белых» Стив Никсон лично настаивает на переходе Кефрена.

Тюрам защищает цвета «Ниццы» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и восемь голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Ливерпуля».