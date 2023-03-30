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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет перехватить игрока у «ПСЖ» и «Ливерпуля»

30 Марта 2023 • 09:56 Комментировать

Полузащитник Кефрен Тюрам, выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», имеет вариант трудоустройства в клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

По данным источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Главный скаут «чёрно-белых» Стив Никсон лично настаивает на переходе Кефрена.

Тюрам защищает цвета «Ниццы» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и восемь голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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