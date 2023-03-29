«Арсенал» хочет усилиться игроком из Бундеслиги

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Патрик Бергер.

Как информирует журналист, заинтересованность в подписании 23-летнего датского игрока проявляет лондонский «Арсенал». Кроме «канониров» интерес к Йесперу проявляют еще несколько клубов из АПЛ. Сумма потенциального трансфера Линдстрёма оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 22 поединка, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.