Ремзи: «Фанаты «Арсенала» заслужили это»

Хавбек «Ниццы» Аарон Ремзи, который ранее выступал за лондонский «Арсенал», заявил, что по-прежнему чувствует себя частью «канониров».

«Арсенал» - все еще огромная часть меня. Я играл за них много лет и делал все для того, чтобы команда добилась успеха в Премьер-лиге. Я такой же болельщик «Арсенала», как и все остальные. Фанаты заслужили то, что сейчас происходит», - передает слова футболиста Evening Standard.

Напомним, что Аарон защищал цвета «канониров» с 2008 по 2019 год.

После 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь баллов.