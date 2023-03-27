«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника

Полузащитник хорватского «Хайдука» Лука Вушкович находится в сфере интересов сразу трех европейских топ-клубов. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, в борьбе за талантливого футболиста сойдутся «Манчестер Сити», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Как отметил журналист, в настоящий момент самые предпочтительные шансы подписать хавбека у «ПСЖ». Парижский топ-клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро, в то время как «Хайдук» хочет получить за своего таланта 15 миллионов.

16-летний футболист выступает за «Хайдук» с лета прошлого года. Срок действующего трудового договора Вушковича с клубом рассчитан до середины января 2026 года.