Рафинья может перейти из «Барселоны» в топ-клуб АПЛ

Бразильский полузащитник Рафинья Диас, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщил журналист Саймон Филлипс.

По данным инсайдера, в подписании хавбека заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотели купить 26-летнего южноамериканца летом прошлого года, однако тогда игрок сделал выбор в пользу каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 38 поединков за «Барселону», в которых отметился девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.