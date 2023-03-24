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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья может перейти из «Барселоны» в топ-клуб АПЛ

24 Марта 2023 • 13:12 Комментировать

Бразильский полузащитник Рафинья Диас, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщил журналист Саймон Филлипс.

По данным инсайдера, в подписании хавбека заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотели купить 26-летнего южноамериканца летом прошлого года, однако тогда игрок сделал выбор в пользу каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 38 поединков за «Барселону», в которых отметился девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Рафинья Диас
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