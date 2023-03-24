«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»

18-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ильяс Ахомач близок к смене клубной прописки. Талантливый футболист может продолжить карьеру в Италии или Англии.

Согласно информации портала Goal.com, в услугах талантливого футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал», «Лидс» и «Милан». Также у игрока есть вариант продолжения карьеры в Испании. Подписать Ахомача может «Севилья».

Ильяс сейчас выступает за вторую команду «Барселоны». Его трудовое соглашение с каталонским грандом рассчитано до конца июня текущего года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в три миллиона евро.