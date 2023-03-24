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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нагельсманн может стать тренером «Тоттенхэма»

24 Марта 2023 • 07:24 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с главным тренером Юлианом Нагельсманном - он заплатит дорогую цену за то, что в чемпионате Германии клуб не так убедительно, как обычно, давит своих конкурентов.

Но без работы Нагельсманн, если последние слухи подтвердятся, не останется - в его услугах заинтересован лондонский «Тоттенхэм», сообщает Football.London. Напомним, что «шпоры» также могут расстаться с нынешним тренером Антонио Конте - и также, не дожидаясь окончания сезона.

В таком случае им потребуется новый наставник, но вместо возвращения Маурисио Почеттино они могут попробовать неожиданный вариант с Нагельсманном. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Юлиан Нагельсманн
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