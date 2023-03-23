«Манчестер Сити» нацелился на игрока с ценником 70 млн евро

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным портала Goal.com, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

«Горожане» намерены побороться за игрока с несколькими топ-клубами. Интерес к Флориану также проявляют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

Трансферная стоимость Вирца оценивается в 70 миллионов евро. Его контракт с «Байером» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел девять матчей и отметился четырьмя ассистами.