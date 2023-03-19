​Тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Эриксена

В январе полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен получил серьёзную травму лодыжки. Главный тренер команды Эрик тен Хаг поделился новостями о состоянии датского футболиста.

«Да, Эриксен вернётся в апреле в какой-то момент. Он действительно хорошо справляется с процессом реабилитации, показывает хороший прогресс. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели», - сказал тен Хаг журналистам.

В сезоне 2022/2023 Кристиан Эриксен провёл 31 матч. На счету полузащитника два гола и девять результативных передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице АПЛ.