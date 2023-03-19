«Манчестер Юнайтед» и «Интер» могут обменяться игроками

Миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами, об этом рапортует Football Insider. «Красные дьяволы» заинтересованы в подписании нидерландского латераля Дензела Дюмфриса.

В рамках сделки манкунианцы готовы предложить «нерадзурри» своего защитника Виктора Линделофа. В подписании Дюмфриса заинтересован главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг. В свою очередь «Интер» не против усилиться Линделофом. Обмен может оказаться взаимовыгодным для обоих клубов.

В текущем сезоне Серии А Дюмфрис провел 23 матча, забил гол и сделал три ассиста. Линделоф принял участие в девяти играх АПЛ.