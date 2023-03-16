«Реал» и «Барселона» интересуются топ-игроком «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу, рапортует Todofichajes.

Заинтересованность в трансфере 22-летнего футболиста проявляют несколько клубов. Среди претендентов на игрока фигурируют мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Атлетико» и севильский «Бетис».

Джедон может обойтись потенциальному покупателю в 60 миллионов евро. Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Санчо провел 14 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и голевой передачей.