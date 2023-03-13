Гендиректор «Шахтёра» - о Мудрике: «В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»

Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о переходе полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Трансфер игрока обошелся «пенсионерам» в 70 миллионов евро.

«Я бы не сказал, что клуб продал Мудрика на пике развития. Мы его продали на пике финансовом. В «Челси» прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках», - передает слова функционера ua.tribuna.com.

Мудрик пополнил ряды лондонского коллектива в зимнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в семи поединках английского коллектива, в которых отметился лишь одним голевым действием.