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Гендиректор «Шахтёра» - о Мудрике: «В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»

13 Марта 2023 • 08:23 Комментировать

Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о переходе полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Трансфер игрока обошелся «пенсионерам» в 70 миллионов евро.

«Я бы не сказал, что клуб продал Мудрика на пике развития. Мы его продали на пике финансовом. В «Челси» прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках», - передает слова функционера ua.tribuna.com.

Мудрик пополнил ряды лондонского коллектива в зимнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в семи поединках английского коллектива, в которых отметился лишь одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сергей Палкин Михаил Мудрик
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