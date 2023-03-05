«Тоттенхэм» планирует выкупить Кулушевски

В «Тоттенхэме» довольны выступлениями вингера Деяна Кулушевски. Лондонский клуб планирует выкупить шведского футболиста у «Ювентуса» по завершению сезона, о чём рассказывает Football Insider.

Отмечается, что если Деян Кулушевски отыграет не менее 45 минут в 20 матчах Премьер-лиги этого сезона, то «Тоттенхэм» будет обязан выкупить игрока за 30 миллионов фунтов (почти 34 миллиона евро).

В сезоне 2022/2023 Деян Кулушевски провёл за «Тоттенхэм» 24 матча. В них 22-летний футболист записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице АПЛ.