«Ливерпуль» и «Милан» могут обменяться нападающими

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау является трансферной целью руководства «Ливерпуля». Об этом рапортуют журналисты Calciomercatoweb.

По сведениям источника, мерсисайдцы готовы включить в потенциальную сделку одного из своих футболистов. Речь идет о форварде Луисе Диасе. Таким образом «красные» хотят снизить сумму, которую нужно заплатить за Леау. Ценник Рафаэла – 85 миллионов евро. Он связан контрактом с «россонери» до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Серии А португалец провел 23 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.