«МЮ» хочет купить экс-игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник Ромео Лавиа, ныне выступающий в составе «Саутгемптона», привлек интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Помимо «красных дьяволов», в услугах 19-летнего исполнителя заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал». Клубы поборются за подписание талантливого игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, что ранее Лавиа являлся игроком «Манчестер Сити». Он перешел в «Саутгемптон» летом прошлого года, подписав долгосрочный трудовой договор до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.