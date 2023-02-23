Де Лаурентис намекнул на то, что «Наполи» готов продать Осимхена «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» нашел нового Погба для себя - в смысле того, что клуб снова готов потратить сто, а то и более миллионов евро на игрока, в данном случае на Виктора Осимхена, лучшего бомбардира текущего розыгрыша чемпионата Италии. И президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, похоже, готов продать игрока. Английское издание Mirror цитирует слова президента «Наполи», из которых ясно, что клуб уже созрел для выгодного расставания с нигерийцем.

- Есть предложения, от которых нельзя отказаться, - заявил де Лаурентис.

Напомним, что Виктор Осимхен выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он защищал цвета французского «Лилля».