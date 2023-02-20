«Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Сити»

Неважно выступающая в последнее время «Севилья» ищет пути усиления - андалусийский клуб задумал арендовать у «Манчестер Сити» 22-летнего защитника Серхио Гомеса, сообщает Fijaches. Гомес редко появляется в составе своего нынешнего клуба, в которой он перебрался в прошлом году. Однако захочет ли Гвардиола расставаться с ним, источник не сообщает. Нет и других подробностей возможной сделки.

В прошлом родившийся в Бадалоне Гомес поиграл также за такие клубы, как дортмундская «Боруссия», испанская «Уэска» и бельгийский «Андерлехт». Привлекается для выступлений в молодежную сборную Испании.