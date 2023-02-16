«Тоттенхэм» снова хочет защитника «Байера»

Восемь поражений в текущем сезоне английской Премьер-лиги свидетельствуют о проблемах в обороне для команды Антонио Конте, и итальянский специалист намерен их решать. В конце прошлого года он озвучил желание заполучить в свою команду Пьеро Инкапье, защитника «Байера».

Тот, между делом, продлил свой контракт с «Байером», но, как сообщает CaughtOffside, это не ослабило интерес «шпор» к нему. Финансовые аспекты возможной сделки, увы, не сообщаются.

Ранее эквадорский игрок, которому лишь 21 год, выступал у себя на родине за «Индепендьенте дель Валье», а также за аргентинский «Тальерес». В его активе - двадцать четыре матча за сборную Эквадора.