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Названа летняя трансферная цель «Челси»

08 Февраля 2023 • 06:32 Комментировать

Нидерландский фланговый защитник Дензел Дюмфрис, который является футболистом миланского «Интера», по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Руководство «пенсионеров» предпримет очередную попытку заполучить Дюмфриса в следующее трансферное окно. Рыночная стоимость Дензела оценивается в 28 миллионов евро, а его контракт с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний защитник поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2023
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