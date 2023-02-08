Названа летняя трансферная цель «Челси»

Нидерландский фланговый защитник Дензел Дюмфрис, который является футболистом миланского «Интера», по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Руководство «пенсионеров» предпримет очередную попытку заполучить Дюмфриса в следующее трансферное окно. Рыночная стоимость Дензела оценивается в 28 миллионов евро, а его контракт с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний защитник поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.