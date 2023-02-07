​Сен-Максимен признал, что он недоволен своим положением в «Ньюкасле»

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен признал, что он недоволен своим положением в клубе.

«Я хочу быть честным, не собираюсь врать. Когда игрок находится в такой ситуации, как я, то многие клубы видят это и понимают, что это подходящая возможность подписать игрока», - высказался Сен-Максимен, чьи слова приводит Goal.

Аллан Сен-Максимен также сказал о том, что для него самым главным является получение игрового времени.

Ранее слухи связывали 25-летнего Аллана Сен-Максимена с «Миланом». Эксперты портала transfermarkt оценивают французского футболиста в 40 миллионов евро.