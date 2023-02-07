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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» нашёл нового форварда в испанском топ-клубе

07 Февраля 2023 • 09:26 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» мониторит трансферный рынок на предмет усиления атакующей линии по завершении нынешнего сезона. Как информирует AS, в поле зрения «красных дьяволов» находится бельгийский нападающий Янник Карраско, выступающий за мадридский «Атлетико».

29-летний вингер готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно из-за серьезной конкуренции в стане «матрасников» на своей позиции. Сумма выкупа Янника составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании бельгиец провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Он связан контрактными обязательствами с «Атлетико» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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