Озбилиз – о Захаряне в «Челси»: «Дай Бог, чтобы получилось»

Полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз высказался о возможности полузащитника национальной сборной России Арсена Захаряна играть в лондонском «Челси».

«Челси»? Дай Бог, чтобы получилось. Но, моё мнение, будет тяжело», - цитирует Озбилиза Sport24.

Арсен Захарян выступает в московском «Динамо», дебютировал в Российской премьер-лиге первого ноября 2020 года в матче с «Тамбовом» (2:1).

«Челси» в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев за 21 сыгранный матч набрать 30 очков. Также «синие» продолжают поход в Лиге чемпионов, в 1/8 финала они сыграют с дортмундской «Боруссией».