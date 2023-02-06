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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Озбилиз – о Захаряне в «Челси»: «Дай Бог, чтобы получилось»

06 Февраля 2023 • 13:03 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз высказался о возможности полузащитника национальной сборной России Арсена Захаряна играть в лондонском «Челси».

«Челси»? Дай Бог, чтобы получилось. Но, моё мнение, будет тяжело», - цитирует Озбилиза Sport24.

Арсен Захарян выступает в московском «Динамо», дебютировал в Российской премьер-лиге первого ноября 2020 года в матче с «Тамбовом» (2:1).

«Челси» в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев за 21 сыгранный матч набрать 30 очков. Также «синие» продолжают поход в Лиге чемпионов, в 1/8 финала они сыграют с дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Араз Озбилиз Арсен Захарян
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Leonardis
06 Февраля 2023 в 14:20
вот шутники...
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