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«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер

06 Февраля 2023 • 07:10 Комментировать

Форвард «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау является трансферной целью лондонского «Челси». Как стало известно журналистам La Stampa, «пенсионеры» готовы выложить за трансфер игрока порядка 100 миллионов евро. Самому португальцу лондонский клуб готов платить порядка десяти миллионов в год.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 80 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Рафаэ принял участие в 20 поединках чемпионата Италии, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рафаэл Леау
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