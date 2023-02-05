Названа причина, почему «Челси» не может договориться с Маунтом

Лондонский «Челси» не может договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о подписании нового трудового соглашения. Об этом сообщается на страницах Daily Mail.

Как стало известно, камнем преткновения стала заработная плата 24-летнего хавбека. Он отклонил предложение «пенсионеров» и потребовал увеличения нынешнего оклада в три раза. Его текущий заработок в лондонском клубе составляет 80 тысяч фунтов в неделю.

Мэйсон является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 поединках за столичный коллектив. Хавбек отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.