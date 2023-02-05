«Манчестер Юнайтед» запланировал новый трансфер

Центральный полузащитник Тейлор Бут, выступающий в чемпионате Нидерландов за «Утрехт», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Как информирует портал Goal.com, заинтересованность в трансфере 21-летнего американца проявляет «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» рассчитывает подписать игрока в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативных паса.

Контракт Бута с «Утрехтом» рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.