Креспо: «Траты «Челси» на игроков меня не удивляют»

«Челси» считается одним из «транжир» АПЛ, очень многие из приобретенных клубом игроков не оправдали надежд и были проданы за куда меньшие деньги (хотя есть и обратные примеры вроде Эдена Азара). Ситуацию прокомментировал бвший игрок лондонского клуба, аргентинский нападающий Эрнан Креспо.

- Меня это не удивляет. Я вспоминаю время, когда клуб купил Роман Абрамович, тогда перемены тоже оказались чрезмерно большими. Новые владельцы хотят немедленных побед, и самым коротким путем считают покупку новых игроков. Но тут нужно время, и я посоветую поклонникам клуба подождать, - цитирует слова Поттера BBC Sport.