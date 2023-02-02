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​Влахович остаётся на радаре «Манчестер Юнайтед» слухи

02 Февраля 2023 • 16:52 Комментировать

Одной из главных целей «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке будет покупка нападающего. Клуб активно связывают с такими игроками, как Гарри Кейн и Виктор Осимхен, однако каждый из них будет стоить более 100 миллионов евро. Высокая цена может быть потенциально проблематичной для «красных дьяволов», поэтому они должны искать и менее затратные варианты.

Как сообщает Manchester Evening News, на радаре «Манчестер Юнайтед» остаётся Душан Влахович. Ранее в прессе появлялась информация о том, что 23-летний серб недоволен ситуацией в «Ювентусе» и думает о смене клубной прописки.

Портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 80 миллионов евро.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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