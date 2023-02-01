«Челси» представил Энцо Фернандеса, купленного за 121 млн евро

Лондонский «Челси» официально представил новичка команды Энцо Фернандеса, на трансфер которого руководство клуба потратило 121 миллион евро. Пресс-служба отрапортовала, что контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан до середины 2031 года.

В стане «пенсионеров» Энцо выбрал пятый номер, под которым ранее выступал итальянец Жоржиньо, ушедший в другой лондонский клуб – «Арсенал».

Предыдущим местом работа Фернандеса была лиссабонская «Бенфика».

Энцо – чемпион мира в составе сборной Аргентины. По итогам мундиля-2022 полузащитника признали лучшим футболистом турнира.