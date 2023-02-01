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​«Челси» потратил на зимние трансферы 330 млн евро

01 Февраля 2023 • 15:08 Комментировать

Во вторник вечером в Европе закрылось трансферное окно. Наиболее активно зимнюю трансферную кампанию провёл «Челси». Согласно данным портала transfermarkt, на новичков в январе лондонцы потратили 329,5 миллиона евро. Сумма удивляет, ведь посреди сезона клубы, как правило, не тратят слишком много.

Самым дорогим зимним новичком «Челси» стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. За его трансфер лондонцы заплатили 121 миллион евро.

Также «Челси» подписал Михаила Мудрика (70 млн евро), Бенуа Бадьяшиля (38), Нони Мадуэке (35), Мало Гюсто (30), Андрея Сантоса (12,5), Датро Фофана (12) и Жоау Фелиша (аренда, 11).

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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