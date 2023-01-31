​«Манчестер Сити» обозначил трансферную цель на лето

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» постарается заполучить полузащитника Джеймса Мэддисона. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail. Отмечается, что летом рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает обновить состав своей команды.

Джеймс Мэддисон является лидером «Лестера», занимающего лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент. Наверняка полузащитник будет заинтересован в том, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Джеймса Мэддисона в 55 миллионов евро.