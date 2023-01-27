Кейлор Навас выбрал себе новый клуб

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас, ныне выступающий за французский «ПСЖ», определился с новым местом работы. Как стало известно журналистам Lequipe, 36-летний голкипер переезжает на Туманный Альбион. Он продолжит карьеру в «Ноттингем Форест».

В настоящий момент представитель АПЛ договаривается о сделке с «ПСЖ». Парижский гранд поставил условие, что если Кейлор перейдет в «Ноттингем» на правах аренды, то они не будут выплачивать ему заработную плату.

Навас защищает цвета «ПСЖ» с 2019 года. В составе французского коллектива голкипер провел 108 поединков, в которых пропустил 87 голов и 50 раз сохранил свои владения на замке.