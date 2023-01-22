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​Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты в «Манчестер Юнайтед»

22 Января 2023 • 17:28 Комментировать

Вратарь Давид де Хеа готов пойти на сокращение заработной платы, если это поможет ему заключить долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает The Sun.

В январе «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Давидом де Хеа на следующий сезон. При этом испанский голкипер хотел бы остаться на «Олд Траффорд» ещё как минимум на три года, поэтому стороны обсуждают новый контракт.

Сейчас Давид де Хеа является самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» с окладом в 375 тысяч фунтов в неделю. Ради подписания нового контракта 32-летнему испанцу придётся серьёзно подвинуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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