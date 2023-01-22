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Поттер высказался о низкой результативности «Челси»

22 Января 2023 • 09:13 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался насчет низкой результативности своей команды в текущем сезоне.

«Нам нужно продолжать работать. Чем стабильнее мы становимся, чем больше игроков восстанавливаются после травм, тем больше у нас возникает понимания внутри команды. Конечно, нам нужно создавать больше моментов. Это важный процесс и в прошедшем матче я увидел прогресс», - передает слова специалиста Talksport.

В последнем поединке «Челси» разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0). После 20 сыгранных матчей лондонцы набрали 29 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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