Поттер высказался о низкой результативности «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался насчет низкой результативности своей команды в текущем сезоне.

«Нам нужно продолжать работать. Чем стабильнее мы становимся, чем больше игроков восстанавливаются после травм, тем больше у нас возникает понимания внутри команды. Конечно, нам нужно создавать больше моментов. Это важный процесс и в прошедшем матче я увидел прогресс», - передает слова специалиста Talksport.

В последнем поединке «Челси» разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0). После 20 сыгранных матчей лондонцы набрали 29 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.