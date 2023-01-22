Бывший защитник «ПСЖ» перейдёт в «Генгам»

Бывший защитник «ПСЖ», ныне выступающий за клуб Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» Лоик Мбе Со согласился перейти в клуб Лиги 2 «Генгам» на правах аренды без возможности выкупа. Об этом сообщает Le Télégramme.

Французский и камерунский футболист провёл три игры за английскую команды в нынешнем сезоне, включая убедительную победу со счётом 3:0 над «Гримсби Таун» во втором раунде Кубка лиги.

В поисках необходимого количества игрового времени Мбе Со, возможно, нашёл решение в «Генгаме».

В данный момент коллектив из Бретани располагается на 13 месте в турнирной таблице Лиги 2.