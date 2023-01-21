​Поттер высказался о дебюте Мудрика

Вингер Михаил Мудрик, за которого «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро, дебютировал в Английской премьер-лиге в субботу. Украинец отыграл примерно 40 минут в гостевом матче против «Ливерпуля». Мудрик старался, но результативным действием отметиться не смог.

После игры комментарий насчёт дебюта Михаила Мудрика дал главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«Мудрик какое-то время не играл в футбол, у него было межсезонье. Нам нужно правильно распределять его игровые минуты. Но вы уже могли заметить его качество», - сказал Поттер, чьи слова приводятся на сайте BBC.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью – 0:0.