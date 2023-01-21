Перспективный датский защитник Виктор Кристиансен перебрался в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы игрока «Копенгагена» стал «Лестер». «Лисы» заплатили за него порядка 20 миллионов евро, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение Кристиансена с англичанами рассчитано на пять с половиной лет. В текущем сезоне чемпионата Дании Виктор провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

После 19 сыгранных матчей «Лестер» набрал 17 баллов и располагается на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.