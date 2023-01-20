​Тен Хаг по-прежнему не знает, когда Санчо сможет играть

Во вторник вингер Джедон Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед». Ранее 22-летний футболист по указанию Эрика тен Хага занимался по индивидуальной программе из-за «физических и ментальных проблем».

Санчо снова тренируется с командой, но когда он сможет вернуться к матчам, до сих пор непонятно.

«У меня нет ответа на этот вопрос. Санчо сделал следующий шаг – со вторника он тренируется. Будем двигаться шаг за шагом», - сказал тен Хаг журналистам.

Летом 2021 года Джедон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. Тем не менее, вингер на «Олд Траффорд» пока что разочаровывает.