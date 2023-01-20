Звезда Серии А готов заменить Бензема в «Реале»

Центральный нападающий сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович хотел бы продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как стало известно порталу Goal.com, 22-летний бомбардир предложил свои услуги «Реалу». Душан готов заменить на острие атаки 35-летнего француза Карима Бензема.

Влахович играет за «старую синьору» с января 2022 года. Трудовое соглашение Душана с туринским грандом рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел десять поединков, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.