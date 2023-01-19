​Лингард раскрыл проблему «Манчестер Юнайтед»

В последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в 2013 году. Тогда тренерский мостик «красных дьяволов» покинул легендарный сэр Алекс Фергюсон. С тех самых пор манкунианцы регулярно сталкиваются с трудностями. Экс-игрок «МЮ» Джесси Лингард раскрыл одну из проблем клуба.

«Манчестер Юнайтед» отстаёт во всём. Посмотрите на объекты «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Они далеко впереди. Футболисты хотят современных вещей – чтобы были быстрые поля, лучшие условия...» - высказался Лингард, чьи слова приводит Record.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.