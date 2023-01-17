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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн рассказал о влиянии Мареза на свой трансфер в «Манчестер Сити»

17 Января 2023 • 14:21 Комментировать

В прошлом году нападающий Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити», хотя казалось, что норвежец выберет другой чемпионат. Оказалось, что на решение Холанна повлиял Рияд Марез. Алжирец и норвежец как-то пересекались на отдыхе на Миконосе.

«Марез сказал мне, что я должен приехать в «Манчестер Сити», сказал, что там хорошая атмосфера. Для меня действительно важно, когда в команде такая атмосфера, которой ты наслаждаешься каждый день. Марез сказал немного, но для меня этого было достаточно», - сказал Холанн клубному ТВ «Манчестер Сити».

Дальше комментарий на этот счёт дал сам Рияд Марез.

«Я не думаю, что мне нужно убеждать кого-то переходить в «Манчестер Сити», потому что все хотят играть за такой клуб. У нас топ-команда, топ-ребята, и это самое главное», - отметил алжирец.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез Эрлинг Холанн
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