​Холанн рассказал о влиянии Мареза на свой трансфер в «Манчестер Сити»

В прошлом году нападающий Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити», хотя казалось, что норвежец выберет другой чемпионат. Оказалось, что на решение Холанна повлиял Рияд Марез. Алжирец и норвежец как-то пересекались на отдыхе на Миконосе.

«Марез сказал мне, что я должен приехать в «Манчестер Сити», сказал, что там хорошая атмосфера. Для меня действительно важно, когда в команде такая атмосфера, которой ты наслаждаешься каждый день. Марез сказал немного, но для меня этого было достаточно», - сказал Холанн клубному ТВ «Манчестер Сити».

Дальше комментарий на этот счёт дал сам Рияд Марез.

«Я не думаю, что мне нужно убеждать кого-то переходить в «Манчестер Сити», потому что все хотят играть за такой клуб. У нас топ-команда, топ-ребята, и это самое главное», - отметил алжирец.