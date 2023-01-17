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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан: «Мы видим эволюцию «Манчестер Юнайтед»

17 Января 2023 • 11:03 Комментировать

Французский защитник Рафаэль Варан рассказал, что команда начала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.

«В настоящий момент мы ощущаем себя намного лучше. Сейчас намного лучше понимаем, чего от нас требует главный тренер. Мы видим эволюцию «Манчестер Юнайтед». Против «Манчестер Сити» провели полноценный матч на высоком уровне. Мы по-настоящему счастливы», - приводит слова футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

В следующем матче «МЮ» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 18 января.

После 20 туров чемпионата Англии манкунианцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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