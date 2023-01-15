«Бавария» хочет купить звёздного игрока «Манчестер Юнайтед»

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может сменить Английскую премьер-лигу на немецкую Бундеслигу.

Согласно информации Sportskeeda, интерес к 32-летнему голкиперу проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд подыскивает замену травмированному Мануэлю Нойеру, выбывшему из строя из-за травмы ноги. Трансферная стоимость де Хеа оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Давид провел 18 поединков, в которых пропустил 21 гол. В девяти встречах испанец сохранил свои ворота в неприкосновенности.